1º Simpósio das Águas de Rondonópolis será realizado nesta quinta (04) na Câmara Municipal

O Juizado Volante Ambiental da Comarca de Rondonópolis (Juvam) e Câmara Municipal de Rondonópolis, por meio da Escola do Legislativo, promovem na próxima quinta-feira (04), às 13h30, no Auditório da Câmara Municipal, o 1º Simpósio das Águas. O evento contará com uma série de palestras dedicadas a discutir o panorama atual dos recursos hídricos. Os interessados em participar da programação podem realizar a inscrição gratuitamente clicando aqui.

A solenidade de abertura do evento ambiental, será realizada por volta das 13h, pela juíza da Vara do Meio Ambiente e Juizado Volante Ambiental da Comarca de Rondonópolis, Milene Pereira Beltramini. A idealização deste simpósio integra as ações alusivas ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março.

“O principal objetivo é conscientização mais profunda sobre a importância da água para vida no planeta. Como o dia da água comemora-se 22 de março, fazer um evento que acenda luzes sobre a necessidade de se manter o curso hídrico, de ter água tratada, é uma forma de contribuir para preservação desse bem da vida. Não basta uma informação rasa, é preciso ter postura reflexiva com base em conhecimentos técnicos, científicos; daí a escolha dos palestrantes, todos com profundo conhecimento sobre o tema, cada um qualificado para alertar sobre os desafios e apontar um norte de direção a seguir”, declarou a juíza.

Na programação, serão sete palestras ministradas por especialistas, divididas em duas rodas. A primeira, no período da tarde, das 13h30 às 17h, serão abordados os seguintes assuntos: Gestão Ambiental e suas múltiplas relações interinstitucionais, Tratamento de Efluentes domésticos utilizando a introdução de bactérias autóctones em sistema de lagoas, Fragmentos vegetais em ambiente urbano, Produtos Biológicos: investimento e aplicação.

Na segunda rodada, no período noturno, das 19h às 21h, serão três palestras sobre os assuntos: Água para o futuro – MPMT e Responsabilidade Civil e Criminal na esfera ambiental, Ações de conservação e recuperação de nascentes em Rondonópolis/MT e Riscos Ecológicos na Bacia do Rio São Lourenço.

O evento reunirá autoridades da justiça e renomados especialistas técnicos na área química, mestre e doutores na esfera ambiental; Biólogos, Engenheiro Ambiental, com vasta atuação no mercado e carreira universitária.

A vereadora Marildes Ferreira comentou sobre a importância de despertar na população a conscientização sobre a questão da água e promover mais participação nos debates sobre o assunto.

“A gente fala, por exemplo, das geleiras, do nível de água subindo no mar, no oceano, mas parece que tudo isso está tão distante da população de Rondonópolis. Nós temos nossos rios, nossas cachoeiras e recentemente tivemos episódios que tiveram que abrir as comportas da usina de Jaciara e acabou que o Rio São Lourenço transbordou, por exemplo. A gente precisa despertar essa consciência, esse debate, essa reflexão porque não é só falar da água como algo importantíssimo para a sobrevivência do ser humano, mas falar também do lixo que é jogado nas ruas e falar do meio ambiente como um todo”, disse a vereadora.

A realização do 1º Simpósio das Águas de Rondonópolis conta com apoio da Câmara Municipal de Rondonópolis, Escola do Legislativo, Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear).