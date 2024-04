Adolescentes que picharam prédio público em retaliação a investigação de tráfico de drogas são apreendidos

A Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade apreendeu nesta terça-feira (09) dois adolescentes que fizeram pichações em prédio público da cidade contra o trabalho da Polícia Civil.

A equipe da delegacia identificou também quem mandou os dois adolescentes realizarem as pichações. A motivação para a ação criminosa, segundo os autores, seria em represália à apreensão de entorpecentes realizada no fim de semana pela Delegacia de Vila Bela.

Na noite de sexta-feira, as equipes policiais apreenderam 108 tabletes de cloridrato de cocaína, transportados em uma picape Saveiro. O veículo foi interceptado em uma barreira da Polícia Civil em uma das estradas que fazem ligação do município com a Bolívia. Na ocasião, o motorista jogou o veículo contra a viatura e um dos suspeitos desceu disparando contra os policiais, que necessitaram revidar a agressão. Os outros três fugiram em meio à mata.

A Polícia Civil continua as investigações para identificar todos que participaram direta ou indiretamente das publicações em redes sociais e das pichações, além das buscas pelos suspeitos que transportavam a cocaína.