Atendimentos sobre IPTU terão horário especial até quarta (10) em Rondonópolis

A Prefeitura de Rondonópolis estipulou horário estendido das 8 até as 18 horas para os atendimentos na Secretaria Municipal de Receita referentes ao IPTU a partir desta segunda-feira (8) até quarta-feira (10).

Essa medida foi tomada devido ao alto fluxo de contribuintes que estão buscando os serviços relacionados ao Imposto Predial e Territorial Urbano como emissão de boleto, revisão de valores, parcelamento e esclarecimento de dúvidas.

“Você que deseja emitir seu carnê de IPTU ou tirar qualquer dúvida pode estar nos procurando no Paço Municipal das 8 até as 18 horas”, destaca a secretária Municipal de Receita, Tatiane Bonissoni.

As guias para pagamento também podem ser retiradas por meio do site oficial para pagamento à vista com desconto de 20% ou parcelado em até seis vezes sem valor mínimo por parcela com a primeira a ser paga até 10 de abril.

A Secretaria Municipal de Receita fica no Paço Municipal localizado na Avenida Duque de Caxias, número 1000 no bairro Vila Aurora.