Autor de tentativa de feminicídio é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Rosário Oeste, cumpriu nesta quinta-feira (04), o mandado de prisão preventiva contra o autor de uma tentativa de feminicídio, ocorrida no último domingo, 31 de março, no município. O suspeito de 42 anos teve o mandado de prisão decretado pela Vara Única de Rosário Oeste pelo crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, com base nas investigações conduzidas pela Polícia Civil.

Antes de ter o mandado de prisão cumprido, o suspeito já havia ameaçado novamente a vítima ao entrar em contato com a mãe dela na quarta-feira (03) e dizer que iria “terminar o serviço”.

O crime contra a vítima de 25 anos de idade ocorreu no domingo (31) por volta das 17h30. Na ocasião, o casal teve uma discussão, uma vez que o suspeito queria retornar para uma festa e a vítima disse que ele não voltaria sozinho, uma vez que já tinha ingerido bebidas alcoólicas.

Durante a discussão, a vítima foi atingida com disparo de arma de fogo do lado esquerdo do peito, mas ainda conseguiu correr, sendo socorrida por vizinhos. O suspeito ainda tentou carregar mais um cartucho na espingarda para disparar novamente contra a vítima, porém como o socorro foi muito rápido, acabou fugindo em um veículo.

Devido à gravidade das lesões, a vítima foi transferida para um hospital em Cuiabá e após ser atendida, requereu às medidas protetivas de urgência através do Plantão de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual da Capital. Ao ser ouvida, a vítima confirmou que a intenção do suspeito era de matá-la em frente da própria filha de 7 anos.

Diante das evidências, o delegado Márcio Henrique Portela representou pelo mandado de prisão contra o suspeito, que foi deferido pela Justiça e cumprido pelos policiais da Delegacia de Rosário Oeste, nesta quinta-feira (04), no município.

Na quarta-feira (03), a vítima procurou a delegacia para relatar que o ex-companheiro havia entrado em contato com a própria mãe, fazendo novas ameaças, fato que deixou a vítima e os familiares bastante amedrontados.

“Toda ação praticada pelo investigado demonstrou que ele possui personalidade totalmente perversa e violenta, evidenciando que a liberdade do indiciado porá em risco a ordem pública e a vida da vítima, haja vista que, não se encontra em situação de conviver em sociedade e, muito provavelmente, continuará com as condutas criminosas”, disse o delegado.