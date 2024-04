Bombeiros atendem acidente com caminhão, carreta e ônibus com 38 passageiros em Jaciara

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado nesta quinta-feira (04) para atender uma ocorrência de colisão, entre um caminhão baú, um ônibus de transporte intermunicipal com 38 passageiros e uma carreta. O acidente aconteceu na Serra dos Pauzinhos, em Jaciara.

Durante o deslocamento até o local do acidente, a equipe da 9ª Companhia Independente Bombeiro Militar (9ª CIBM) recebeu a informação de que o condutor do caminhão baú já havia sido socorrido e estava sendo transportado até o Hospital Municipal de Jaciara para atendimento médico.

Ao chegarem ao local do acidente, os bombeiros constataram que todos os passageiros estavam bem, sem nenhum tipo de ferimento.

Já o condutor da carreta estava preso nas ferragens do veículo e não resistiu aos ferimentos decorrentes da colisão.

Os bombeiros realizaram o desencarceramento da vítima, com auxilio de funcionários da empresa Rota Do Oeste que estavam no local.

Após o resgate, o corpo da vítima foi deixado aos cuidados da Polícia Civil que ficou responsável por acionar a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para os procedimentos legais necessários, incluindo a identificação formal.