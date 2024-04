Bombeiros resgatam homem que caiu de andaime de 2,5 metros de altura

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na tarde de segunda-feira (08), o resgate de um homem que sofreu uma queda de 2,5 metros de altura de um prédio em construção no bairro Jardim Curitiba, em Sinop-MT.

Após o acionamento do CBMMT, as equipes do 4° Batalhão Bombeiro Militar se deslocaram até o endereço indicado e constataram se tratar de um funcionário da obra, que realizava um serviço sobre um andaime no 8º pavimento. Ele escorregou e caiu cerca de 2,5 metros de altura, ainda no mesmo andar.

As equipes fizeram a avaliação, estabilização da vítima e conseguiram fazer a remoção do local utilizando uma maca cesto e um guindaste para a movimentação vertical de, aproximadamente, 21 metros, descendo a vítima do 8° andar até o solo, acompanhada com um bombeiro que garantiu sua segurança durante o procedimento.

Em solo, o homem foi reavaliado pela equipe socorrista e depois encaminhado ao Hospital Regional.