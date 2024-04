Bombeiros resgatam tamanduá-bandeira em empresa de máquinas agrícolas

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou no último domingo (31) um tamanduá-bandeira que estava em uma empresa de máquinas agrícolas, no município de Primavera do Leste-MT.

A equipe da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) utilizou Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados e seguiu os protocolos de segurança para a captura do animal silvestre. Foi usado um cambão – ferramenta especializada que permite o manejo seguro de animais selvagens, minimizando o risco de ferimentos tanto para os profissionais quanto para o animal.

Após o resgate bem-sucedido, os bombeiros soltaram o tamanduá-bandeira em uma reserva ambiental. O tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) é um mamífero que pode medir de 1,80 a 2,20 metros de comprimento e pesar até 45 kg. A pelagem densa e áspera do animal varia em tons de marrom e cinza. É uma espécie ameaçada de extinção.