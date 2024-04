Brasil já tem mais de 3 milhões de casos de dengue em 2024; MT registrou dez mortes pela doença no período

O Brasil já registrou, desde o início do ano, 3.062.181 casos prováveis de dengue. O número já é quase o dobro de todo o ano passado, quando foram detectados 1,6 milhão de casos. Em Mato Grosso, já foram registrados mais de 17 mil casos prováveis no período.

Desde o início do ano, foram registradas 1.256 mortes por dengue em todo o País. Outros 1.857 óbitos estão em investigação.

Os números foram divulgados nesta quarta-feira (10) pelo Ministério da Saúde, por meio do Painel de Monitoramento das Arboviroses, que revelam que em MT há dez mortes em decorrência da doença e mais quatro que estão sob investigação.

O maior número de casos de mortes foi registrado em Tangará da Serra. Três pessoas morreram com dengue desde o início do ano no Município e um outro caso está em investigação. Entre o dia primeiro de janeiro até hoje (10), já foram contabilizados 3.303 casos prováveis de dengue em Tangará.

Em Rondonópolis, até o momento foram registrados 271 casos prováveis de dengue, conforme o Ministério da Saúde.