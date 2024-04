Brasil tem queda nas mortes por homicídio, mas fecha 2023 com média de 103 vítimas por dia

O Brasil teve uma média de 103 mortes violentas por dia em 2023, segundo o Mapa da Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O país teve 37.639 vítimas de homicídio doloso, quando existe a intenção de cometer o ato, contra 38.926 casos de 2022. A queda, de 3,31%, é a primeira registrada desde 2020. As cidades do Rio de Janeiro, Salvador e Manaus foram as com as maiores quantidades de vítimas.

Os números mostram que o Nordeste teve a maior quantidade de homicídios dolosos, com 16.479, seguido pelo Sudeste, que registrou 9.668. No Norte foram 5.071; no Sul, 3.917; e no Centro-Oeste, 2.504. Centro-Oeste e Sul apresentaram as maiores reduções nos casos de homicídios dolosos em relação a 2022, com 7,87% e 7,55%, respectivamente.

De acordo com o estudo, 34.542 vítimas do crime no ano passado eram do sexo masculino. O número caiu 3,8% em relação ao ano anterior, quando 35.921 homens morreram por homicídio doloso. Segundo o relatório, houve um aumento de 2,1% na quantidade de vítimas do sexo feminino em relação a 2022, que passou de 2.572 para 2.628.

Dos estados, o que teve o maior número de registros do crime foi a Bahia, com 4.620. Na sequência, vieram Rio de Janeiro (3.566) e Pernambuco (3.332). Veja os estados com os maiores números:

• Bahia: 4.620;

• Rio de Janeiro: 3.566;

• Pernambuco: 3.332;

• Ceará: 2.893;

• Minas Gerais: 2.657;

• São Paulo: 2.507;

• Pará: 2.445;

• Paraná: 1.756;

• Maranhão: 1.718;

• Rio Grande do Sul: 1.645

O Rio de Janeiro liderou o ranking de municípios com mais homicídios dolosos, com 1.118 casos. Em seguida, aparecem Salvador, com 986, e Manaus, com 866 vítimas de homicídio. Veja a lista dos municípios com mais homicídios dolosos no Brasil em 2023:

• Rio de Janeiro (RJ) – 1.118;

• Salvador (BA) – 986;

• Manaus (AM) – 866;

• Fortaleza (CE) – 715;

• Recife (PE) – 556;

• São Paulo (SP) – 478;

• Maceió (AL)- 394;

• Feira de Santana (BA) – 375;

• Jaboatão dos Guararapes (PE) – 308;

• Belém (PA) – 284