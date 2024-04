Café arábica tem preços mais altos e conilon recua no Brasil

O mercado brasileiro de café registrou preços mais altos para o arábica e mais baixos para o conilon nesta quinta-feira (4).

A valorização do arábica na Bolsa de Nova York (ICE Futures US) puxou as cotações para cima no Brasil, enquanto a baixa do robusta em Londres pressionou para baixo o conilon.

No arábica, o mercado esteve mais ativo, embora com menos volume de negócios no comparativo com o dia anterior. Já no conilon, com queda nas cotações, a quinta-feira foi vagarosa na comercialização.

Preço da saca de café

O café arábica bebida boa com 15% de catação ficou em R$ 1.125,00/1.130,00 a saca, contra R$ 1.110,00/1.115,00 anteriormente.

No Cerrado mineiro, arábica bebida dura com 15% de catação teve preço de R$ 1.130,00/1.135,00 a saca, contra R$ 1.115,00/1.120,00 do dia anterior.

As indicações de chuvas excessivas em áreas produtoras do país voltaram a dar suporte às cotações em Nova York. Há temores de perdas produtivas em Minas Gerais, maior estado produtor, com a qualidade também podendo ser afetada.

Os contratos com entrega em maio/2024 fecharam o dia a 206,75 centavos de dólar por libra-peso, alta de 3,15 centavos, ou de 1,5%. A posição julho/2024 fechou a 205,80 centavos, valorização de 3 centavos, ou de 1,5%.