Câmera de segurança registra homem esfaqueando noiva até a morte durante almoço

Uma mulher identificada como Leidiane Ferro da Silva, de 43 anos, foi assassinada a facadas pelo noivo, Wendel Santos, de 37 anos, no início da tarde desta segunda-feira (15), em Peixoto de Azevedo-MT. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o homem atacou a vítima com os golpes de faca. Wendel fugiu da residência após matar a noiva.

As imagens mostram o homem andando entre os cômodos da residência, enquanto a vítima está em pé e vai até a cozinha da residência. Após conversar com a mulher, o assassino retorna à cozinha e começa a golpear a vítima. Após acertar a mulher com diversos golpes de faca, ele ainda pisa na vítima.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada por volta das 12h para atender uma solicitação de feminicídio no bairro Centro Antigo. Os policiais encontraram a vítima caída e a morte foi constatada por socorristas de uma ambulância.

Depois de cometer o crime, o homem fugiu em uma moto Honda Bros vermelha e preta e não foi localizado. Ele ainda teria gravado um vídeo simulando que iria tirar a própria vida.

O caso é investigado.