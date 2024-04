Ciclista de 55 anos morre após ser atropelado por carro na MT-344

Um ciclista identificado como Jurani Rodrigues Miranda, de 55 anos, morreu na tarde do último domingo (31) após ser atropelado na MT-344, que liga Jaciara a Dom Aquino. Segundo informações, ele pedalava quando foi atingido por um carro. O motorista teria fugido do local sem prestar socorro.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente ocorreu por volta das 16h, próximo à região do Córrego Barroso. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta.

Jurani era proprietário de uma bicicletaria em Jaciara e participava de um pedal com outros ciclistas quando foi atingido e arremessado por um carro. Ele foi encontrado com fraturas no pescoço, escoriações no braço direito e um corte profundo nas costas.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local e confirmou a morte do ciclista. A Polícia Civil investiga o caso.