Colecionador é flagrado transportando 3 armas de fogo e mais de 500 munições em Rondonópolis

Na tarde desta quarta feira (10/04), no km-58 da BR-163, no município de Rondonópolis/MT, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada a um conjunto veicular utilizado para transporte de carga. O veículo estava carregado com maquinário agrícola do estado do Paraná para o Mato Grosso.

Logo no início da abordagem, foi possível notar que um dos ocupantes portava uma carteira com um “distintivo” de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC).

Inicialmente, ambos negaram que teriam armas no veículo, mas logo depois um dos ocupantes afirmou que teria 3 armas no veículo e que iria levá-las para o norte de Mato Grosso.

No interior do veículo, foram encontrados:

– 04 (quatro) Carregadores de munição;

– 01 (um ) Apontador a laser;

– 01 (uma) Carabina cal. .22;

– 01 (uma) Carabina cal. .38;

– 10 (uma) Pistola cal. 9mm;

– 376 unidades de Munição cal. .22;

– 107 unidades de Munição cal. .38;

– 30 unidades de Munição cal. 9mm.

Todas as armas estavam municiadas e em pronto emprego, inclusive a pistola encontrava-se de fácil acesso. Ressalta-se ainda que um dos passageiros possui registro de CAC e que a pistola e a carabina cal. 38 possuem certificado de registro em nome dele, porém a carabina cal. 22 não possui registro.

Diante das informações obtidas foram constatados, a princípio, o delito de Porte ilegal de arma de fogo.