Com droga e mais de R$ 27 mil em carro, criminoso tenta subornar policiais e acaba preso em Rondonópolis

Dois irmãos, de 25 e 23 anos, foram presos pela Força Tática da Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (11) no bairro Padre Lothar, em Rondonópolis-MT, por suspeita de tráfico de drogas. Para fugir do flagrante, o mais velho tentou subornar a equipe policial, mas acabou detido.

De acordo com informações da PM, uma guarnição estava em patrulha pela rua Rio Branco quando avistou um veículo seguindo pela via acima da velocidade permitida. O motorista, ao receber a ordem de parada, tentou fugiu, mas foi abordado logo em seguida, já na altura do bairro Padre Lothar.

Dentro do veículo estavam dois irmãos. Com eles, a Força Tática encontrou droga e R$ 27,4 mil em espécie. Os dois não souberam responder aos militares a procedência do dinheiro.

O criminoso mais velho, de 25 anos, estava com uma tornozeleira eletrônica do Sistema Prisional na perna. Para tentar fugir do flagrante, o rapaz tentou subornar a equipe policial, oferecendo R$ 10 mil. Ele e o irmão caçula foram presos e levados à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis.

Os dois irmãos possuem uma ficha criminal extensa, com passagens por tráfico e roubo.