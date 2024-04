Comandante do 5º BPM afirma que pretende traçar novas metas para combater crimes em Rondonópolis

O Comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), Tenente-coronel Silva Sá, disse que pretende traçar novas metas para combater a criminalidade na cidade. O anúncio foi feito durante uma coletiva com a imprensa, na manhã desta terça-feira (9), em Rondonópolis-MT.

Dados apresentados na coletiva mostram que a Polícia Militar (PM) tirou de circulação mais de 25 kg de entorpecentes durante o primeiro trimestre do ano de 2024.

O comandante afirmou que as ações do 5° BPM têm contribuído para a redução dos índices de crimes violentos e furtos na região proporcionando maior sensação de segurança para a população.

“Quanto a questão operacional temos algumas metas a serem traçadas, eu sempre deixo bem claro a questão do tráfico de entorpecentes que no nosso entendimento é uma raiz que vai buscar dar frutos a outros malefícios como a questão do roubo, furto, estupro, violência doméstica e por aí vai. Em contrapartida também temos que dar atenção a violência contra a mulher, a violência doméstica. Nós temos uma cultura, talvez no nosso mundo, extremamente machista, como por vezes temos apresentado, as vezes se deixa a desejar algumas situações, e nós não podemos e nem iremos aceitar” pontua o comandante tenente-coronel da PM Silva Sá.

Ainda conforme os dados apresentados, em 2022 foram registrados 140 ocorrências de tráfico de drogas em Rondonópolis. No ano de 2023 foram registrados 99 boletins de ocorrências e nos três primeiros meses de 2024 foram registrado 28 boletins de ocorrências na cidade.