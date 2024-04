Confira como ficou Câmara Municipal de Rondonópolis após fim da janela partidária

Na última sexta-feira (5), a janela partidária de 2024 se encerrou e ao longo de 30 dias, vereadoras e vereadores puderam trocar de partido sem perder o mandato. Segundo a Resolução TSE n° 23.738/2024, que definiu o calendário eleitoral para as Eleições Municipais 2024, o dia 5 de abril foi a data final para a desfiliação dos parlamentares que pretendiam mudar de legenda para concorrer em 2024, com base na janela partidária.

Em Rondonópolis, houve mudanças na Câmara de Vereadores e uma movimentação intensa entre os vereadores nos últimos dias. Com o encerramento da janela partidária, o PSB conta agora com sete vereadores, o MDB com cinco parlamentes, PL e UB com três, Republicanos, PT e PSDB com um, totalizando os 21 representantes do município.

O PSB, partido do prefeito José Carlos do Pátio e do pré-candidato a prefeito Paulo José, possui atualmente a maior representação na Câmara Municipal. O partido segue com a vereadora Marildes Ferreira e com o vereador Roni Magnani e recebe o reforço dos vereadores Reginaldo Santos (ex-SD), Batista da Coder (ex-SD), Claúdio da Farmácia (ex-MDB), Beto do Amendoim (ex-PRD) e Kaza Grande (ex-DC).

Já o MDB, partido do pré-candidato a prefeito e atual deputado estadual Thiago Silva, ficou com a segunda maior bancada na Casa de Leis. O partido segue com os vereadores Adonias Fernandes e Investigador Gerson, além de contar agora com os vereadores Adilson do Naboreiro (ex-SD), Jonas Rodrigues (ex-SD) e Dico (ex-SD).

O PL, partido do pré-candidato a prefeito e atual deputado estadual Cláudio Ferreira, não tinha representantes e agora conta com três vereadores na Câmara Municipal. A vereadora Kalynka Meirelles (ex-Republicanos) e os vereadores Paulo Schuh (ex-DC) e José Felipe Horta (ex-Podemos) se filiaram ao partido.

O UB, da pré-candidata à Prefeitura de Rondonópolis Marchiane Fritzen, também conta com três vereadores após o fim da janela partidária. Cido Silva (ex-PSC), Ozeas Reis (ex-PP) e Roni Cardoso (ex-PSD) se filiaram ao partido para as eleições deste ano.

O Republicanos, partido do ex-prefeito Adilton Sachetti e do atual vice-prefeito e pré-candidato a prefeito Aylon Arruda, conta com o vereador Marisvaldo Gonçalves (ex-UB).

Já o PT, que tem como pré-candidato a prefeito o Teti (Carlos Ernesto Augustin), manteve como representante o vereador Júnior Mendonça.

O vereador Subtenente Guinancio também se manteve no PSDB para concorrer à reeleição.

Os 21 vereadores de Rondonópolis devem concorrer à reeleição no pleito deste ano.

Confira a nova composição da Câmara Municipal de Rondonópolis:

PSB: Batista da Coder, Beto do Amendoim, Cláudio da Farmácia, Kaza Grande, Marildes Ferreira, Reginaldo Santos e Roni Magnani.

MDB: Adilson do Naboreiro, Adonias Fernandes, Dico, Investigador Gerson e Jonas Rodrigues.

PL: José Felipe, Kalynka Meirelles, Paulo Schuh.

UB: Cido Silva, Ozeas Reis e Roni Cardoso.

Republicanos: Marisvaldo Gonçalves.

PT: Júnior Mendonça

PSDB: Subtenente Guinancio.