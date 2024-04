Corpo de menino de 2 anos é encontrado em rio em Juscimeira

O corpo de um menino de 2 anos foi encontrado pela equipe do Corpo de Bombeiros com a ajuda da cadela farejadora Mel, na manhã desta quinta-feira (18), no rio Areia, em Juscimeira-MT.

Conforme informações, a criança estava desaparecida desde a tarde desta quarta-feira (17). A família chegou a registrar uma ocorrência sobre o desaparecimento da criança.

Uma força tarefa foi montada entre os Bombeiros, policiais, amigos, familiares e populares nas buscas pelo menino.

No registro feito pela Polícia Civil a informação é de que o garoto havia sido visto pela última vez seguindo em direção a pinguela do córrego da vazante no lago da cidade. Depois disso, o menino foi encontrado sem vida no rio Areia. O caso é investigado.