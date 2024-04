Corpos de motoristas de aplicativo desaparecidos são encontrados em MT

Os corpos dos dois motoristas de aplicativo identificados como Elizeu Rosa Coelho, 58 anos, e Márcio Rogério Carneiro, 34 anos, foram encontrados nesta segunda-feira (15), em Várzea Grande-MT. Um jovem de 20 anos foi preso e dois adolescentes de 15 e 17 anos apreendidos. Eles confessaram participação nos assassinatos. A Polícia procura pelo motorista de aplicativo Nilson Nogueira, 42 anos.

Os motoristas haviam desaparecido entre os dias 11 a 14 deste mês após saírem para trabalhar. Os veículos das vítimas já tinham sido localizados pela Polícia.

Conforme informações da Polícia Civil (PC), os corpos foram encontrados em regiões diferentes, mas todos em Várzea Grande.

O primeiro corpo localizado foi o de Elizeu, e na sequência, os policiais encontraram o corpo de Márcio.

O corpo de Márcio foi encontrado na região Chapéu do Sol e de Elizeu em um lixão próximo ao bairro Capão do Pequi.

Os suspeitos foram encaminhados para a DHPP e autuados em flagrante pelos crimes e atos infracionais análogos a roubo majorado pelo concurso de pessoas, por ter restringindo

a liberdade das vítimas, grave ameaça com emprego de arma branca e resultado morte em decorrência da violência e ocultação de cadáver das vítimas. O jovem de 20 anos também deve responder por corrupção de menores.

OS DESAPARECIMENTOS

Conforme a PC, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) recebeu a informação do desaparecimento de Elizeu no dia 11/04. Já Nilson deu como desaparecido no dia 13/04. E Márcio, o terceiro trabalhador, no dia 14/04. Todos eles sumiram quando saíram para trabalhar.

Ainda de acordo com a PC, os três veículos utilizados pelos motoristas eram alugados e foram localizados no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.