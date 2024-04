Desenvolve MT aumenta limite de crédito para financiamento de veículos para transporte

A agência de fomento de Mato Grosso, Desenvolve MT, ampliou os valores e melhorou as condições da linha de crédito Desenvolve Transporte, destinada ao financiamento de veículos para transporte de cargas, mercadorias e passageiros. O limite foi de R$ 500 mil para R$ 1,5 milhão, proporcionando aos empresários uma maior capacidade de investimento e expansão de sua frota.

Para financiamento de motocicletas, o crédito passou de R$ 15 mil para R$ 20 mil; para táxi, o valor foi de R$ 100 mil para R$ 150 mil. O prazo para pagamento do financiamento também foi ampliado para até 72 meses.

Com o aumento do valor de financiamento, os empresários que tiverem interesse em adquirir novos veículos para aumentar a frota de sua empresa, ou até mesmo financiar ônibus e caminhão, poderão acessar a linha de crédito da agência.

De acordo com a superintendente de crédito da Desenvolve MT, Elizandra Hellman, a mudança foi feita para incluir outros veículos essenciais para as atividades econômicas dos empreendedores do estado.

“Após várias solicitações, ampliamos nosso limite operacional para atender às demandas no setor de transporte, comprometidos em apoiar o crescimento econômico da região e em fornecer soluções adequadas às necessidades dos empreendedores locais”, ressaltou.

Linha de crédito

A linha Desenvolve Transporte pode ser utilizada para o financiamento de Kit Gás GNV, motocicletas, carros, táxis, vans, micro-ônibus, ônibus, caminhões e acessórios, com crédito de R$ 20 mil a R$ 1,5 milhão e taxa de juros de 1,40% ao mês. Para pagamento em dia, a taxa diminui para até 0,84%.

Para os interessados em obter mais informações sobre as novas condições de crédito oferecidas pela Desenvolve MT, é possível acessar o site e realizar uma simulação de crédito. Além disso, a central de atendimento ao cliente está disponível pelo telefone (65) 3613-7900, pronta para fornecer suporte e orientação aos empresários interessados em impulsionar seus negócios por meio do crédito oferecido pela instituição.