Dupla suspeita de roubar carro e fazer refém morre em confronto com a Força Tática

Dois homens morreram em confronto com a Força Tática, no Bairro Coophema, em Cuiabá-MT, nesta segunda-feira (15). Segundo informações, a dupla roubou um carro no bairro Ipase em Várzea Grande e fugiu para a capital Cuiabá com uma pessoa refém.

Equipes de segurança fizeram o monitoramento dos suspeitos com o apoio de um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Ainda de acordo com a PM, os criminosos passaram pelo Parque do Lago, Cristo Rei e Carrapicho. Os suspeitos soltaram o refém na ponte Sérgio Mota.

De acordo com a PM, os dois suspeitos foram abordados, desceram do carro e atiraram contra os policiais, que revidaram os tiros.

A dupla morreu ainda no local.

A Polícia Civil investiga o caso.