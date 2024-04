Edital da Secel viabiliza projetos de incentivo à leitura em MT

No mês em que é comemorado o Dia Mundial do Livro (23 de abril), a população mato-grossense ganha com projetos que fortalecem o hábito da leitura e o acesso a obras literárias. Por meio do Edital Estevão de Mendonça de Incentivo à Literatura Mato-Grossense, estão sendo realizados eventos de leitura e lançamento de livros em diferentes municípios do Estado.

O festival de leitura itinerante ‘Leituração’ é um dos projetos selecionados no Edital de Literatura, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). Com a proposta de estimular o hábito e o prazer da leitura, o evento começou neste domingo (21.04) e segue até segunda-feira (22.04), em Tangará da Serra. A programação inclui contação de histórias com o palhaço Nanzinho, apresentação teatral do Grupo Dynamis, sorteio de livros e pintura facial.

Voltado para o público infantil, o evento será realizado no domingo (21), em quatro sessões (9h, 11h, 15h e 17h), no Bosque Municipal Ilto Ferreira Coutinho. Na segunda-feira (22), o festival terá dois horários de atividades (9h e 11h), e ocorrerá na Biblioteca Pública Municipal.

“É um evento gratuito e aberto a todos que desejam participar. O Bosque é um ponto em que muitos pais levam seus filhos para passear, seja pela manhã ou a tarde. E quanto à Biblioteca, nada mais justo que as nossas crianças saibam que existe um ambiente em nossa cidade onde os livros estão disponíveis para leitura”, destaca Wagner Lili Sebastião, produtor cultural idealizador do projeto.

Em Primavera do Leste, um grupo de jovens e adultos se reúnem para sessões coletivas de leitura. O Clube de Leitura Feminista ‘Versos de uma Preta’ iniciou em março, no dia 08, data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Os encontros ocorrem toda sexta-feira, das 15h30 às 17h, e seguem até o fim de abril.

A atividade integra uma das ações do lançamento do livro ‘Versos de uma preta’, de Edilene Rodriguez, selecionado no Edital de Literatura. Os encontros ocorrem na Biblioteca Modelo, com a proposta de promover uma interação e aproximação entre os participantes durante um momento de leitura compartilhada.

De acordo com a autora, o Clube vem apresentando obras de mulheres de todo mundo para divulgar o trabalho dessas autoras, ampliar o acesso a essas obras e estimular o interesse de outras mulheres pela escrita. Além disso, é um espaço para debates e discussões literárias.

“Lembro-me do primeiro livro lido, na biblioteca da escola onde fiz o Pré e o Fundamental. Há tempos venho ensaiando um espaço de partilha como o Clube de Leitura Feminista, e estou muito feliz de iniciar este projeto. Eu acredito que o livro é um convite para olhar o outro, para se aproximar, compartilhar sobre literatura ou apenas ser escuta”, comenta Edilene Rodriguez. O livro ‘Versos de uma Preta’ está em fase de editoração, com previsão de lançamento para junho deste ano.

Outro projeto que promoveu encontros literários foi o do lançamento do livro de contos ‘Mãe, Esparsos, Anunciados, Cotidianos’, de Mário Cezar Silva Leite, selecionado no Edital de Literatura.

No mês de março, o autor participou de apresentações do livro para comunidade escolar do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMT) e na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), ambos em Cuiabá. O livro traz contos com temas como sociedade sexista, violação de direitos coletivos, LGBTfobia e outros.

Edital de Literatura

O Edital Estevão de Mendonça de Mendonça de Incentivo à Literatura Mato-Grossense foi lançado em 2022 e contou com R$ 2 milhões distribuídos em 67 projetos de criação (incentivo a novos autores), publicação de livros e fomento à leitura (contação de histórias, formação de mediadores e de escritores).

Em 2023, foi lançado o Edital Prêmio Literatura Mato Grosso dentro do leque de seleções públicas viabilizadas com recursos da Lei Paulo Gustavo. A edição conta com R$ 1 milhão de recursos para reimpressão ou reedição de 20 obras de autores mato-grossenses.