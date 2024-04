Estudantes de Guiratinga conhecem estrutura do Sanear que é referência nacional

Os alunos da Escola de Ensino Integral Maria de Lourdes, do município de Guiratinga, tiveram a oportunidade de ampliar seus conhecimentos sobre saneamento básico durante uma visita técnica à Estação de Tratamento de Água (ETA) e à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Rondonópolis.

Acompanhados pelos professores Ozeias Almeida, Maycon Lenno de Souza e Ricardo Ferreira, os estudantes puderam explorar as instalações das duas unidades, além de conhecerem os laboratórios e participarem de palestras explicativas ministradas por técnicos do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear).

A visita fez parte de um projeto multidisciplinar desenvolvido pela escola, que tem como objetivo não apenas enriquecer o conhecimento dos alunos sobre o tema do saneamento básico, mas também orientá-los na escolha de suas futuras carreiras profissionais.

Um dos momentos marcantes da visita foi a conversa com o presidente do Sanear, Paulo José Correia, que fez um resumo de sua trajetória lembrando a origem humilde na zona rural, a vinda para a cidade e a atuação profissional como professor, secretário de Habitação e hoje presidente da maior autarquia de saneamento do Estado.

“Sou um exemplo de que é possível realizar sonhos. Todos temos direito, precisamos apenas ter oportunidade e disposição para desenvolver nosso potencial”, afirmou.

Paulo José também falou aos visitantes sobre os investimentos que tornaram Rondonópolis uma referência nacional em saneamento básico. “Hoje nos orgulhamos do serviço prestado à população e temos satisfação em compartilhar essa experiência com outras cidades de Mato Grosso e do País”.

Atualmente, o município atende integralmente 100% da população urbana com serviços essenciais como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, coleta de lixo e coleta seletiva de resíduos recicláveis.

O professor Ozeias Almeida disse que a visita proporcionou aos alunos uma experiência enriquecedora e prática. “Isso estimula a reflexão sobre a importância do saneamento para o desenvolvimento sustentável e o impacto das escolhas profissionais na construção de um futuro mais justo e equitativo. Foi uma experiência muito importante, para nós e para os alunos”, ressaltou

As escolas e organizações da sociedade civil interessadas em conhecer a estrutura do Sanear podem agendar as visitas através de ofício encaminhado à direção da autarquia.