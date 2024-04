Ex-presidente Jair Bolsonaro volta a Mato Grosso para apoiar pré-candidatos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retornou ao Estado de Mato Grosso nesta segunda-feira (8) para cumprir agendas com foco nas eleições municipais deste ano. Pela manhã, Bolsonaro desembarcou em Cuiabá, foi recepcionado por apoiadores e participou de um ato na Praça 8 de abril. O evento marcou o lançamento de pré-candidatos do Partido Liberal.

Durante a visita à capital, o ex-presidente falou sobre a importância de eleger pré-candidatos comprometidos com a defesa dos valores importantes para a sociedade. “Vocês têm tudo para fazer dessas cidades melhores. O futuro começa com as eleições municipais”, disse o ex-presidente.

Bolsonaro declarou apoio à pré-candidatura do deputado federal Abílio Brunini (PL) na capital, da advogada Flávia Moretti em Várzea Grande e do deputado estadual Cláudio Ferreira (PL) em Rondonópolis. Após o ato em Cuiabá, Bolsonaro seguiu para Diamantino.

Já na terça-feira (9), Bolsonaro segue para Campo Novo do Parecis para participar de um evento. Na próxima semana, no dia 17 de abril, o ex-presidente volta à Mato Grosso para visitar o município de Sinop.