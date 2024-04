Filho é preso após expulsar mãe de 80 anos de casa e tentar agredir a idosa com uma cadeira

Policiais militares do 25º Batalhão prenderam um homem de 52 anos pelos crimes de ameaça e resistência, na noite desta terça-feira (9), em Várzea Grande-MT. O suspeito foi preso em flagrante após tentar agredir a própria mãe.

Por volta de 21h30, a equipe do 25º BPM foi acionada para verificar uma situação de conflito familiar, no bairro da Manga. No local, a vítima de 80 anos relatou à PM que seu filho estaria com muita agressividade e sem controle. A vítima disse que foi expulsa da casa pelo homem e que o suspeito tentou lhe agredir jogando uma cadeira na sua direção.

Os policiais tentaram fazer contato com o suspeito, que estava sob posse de um facão e resistia aos chamados da PM. Os militares entraram na casa, onde o homem continuava a resistir, e precisaram utilizar a pistola Taser para imobilizar o suspeito, que estava tentando atacar os policiais.

O suspeito foi algemado e recebeu voz de prisão da PM e continuou ameaçando os policiais e a sua mãe.

O homem foi conduzido para a Central de Flagrantes para registro da ocorrência e demais providências. A vítima foi encaminhada para atendimento médico e passa bem.