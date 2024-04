Fugitivo do Centro de Detenção Provisória condenado por tortura e crime sexual é recapturado pela Polícia Civil

Um fugitivo do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra-MT foi recapturado na manhã deste domingo (07) pela equipe da 1ª Delegacia de Polícia do município. O condenado por tortura e crime sexual foi encontrado em uma residência no Jardim Monte Líbano.

Ele foi conduzido à Delegacia e apresentado para a autoridade policial para o cumprimento do mandado de prisão. O criminoso fugiu do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra em novembro de 2023 após aproveitar da condição de trabalho extramuros.

Segundo informações da Polícia Civil, ele estava na casa de familiares.