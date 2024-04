Gefron apreende 420 quilos de entorpecente e prende dois suspeitos de tráfico de drogas

Uma força-tarefa do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), juntamente com a Polícia Federal, Exército Brasileiro e Agência Nacional de Inteligência (Abin), resultou na apreensão de 420 quilos de cloridrato de cocaína e maconha, neste sábado (06), no município de Porto Esperidião, região de fronteira entre o Brasil e a Bolívia.

Dois homens responsáveis pelo transporte da droga foram presos em flagrante. Eles trafegavam pela MT-265 em uma caminhonete S10, de cor branca, quando foram abordados em uma verificação de rotina realizadas pelos policiais.

Durante vistoria no veículo, os militares encontraram os tabletes de entorpecente no banco traseiro da caminhonete. A dupla, ao ser questionada, confessou que receberia mais de R$ 25 mil reais para fazer o transporte da droga do interior da Bolívia até a cidade de Mirassol D’Oeste.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Cáceres.

A apreensão ocorreu no âmbito da Operação Protetor das Fronteiras e Operação Ágata. Essas operações integradas são continuas e voltadas a repressão ao tráfico ilícito de drogas, bem como a descapitalização de organizações criminosas.