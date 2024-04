Gefron apreende mais de 230 quilos de drogas em carro furtado

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (11), 232 quilos de entorpecentes no município de Porto Esperidião-MT. O suspeito que levava a droga estava utilizando um carro furtado para chegar até o destino final, na cidade de Cáceres-MT.

Um carro Fiat, modelo Toro Volcano, com características de um veículo roubado na região, foi avistado na BR-174 em alta velocidade durante a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas e Operação Ágata. A equipe do Gefron abordou o condutor e realizou a busca veicular, onde encontrou 220 invólucros de entorpecentes.

Entre eles, havia 132 pacotes com droga análoga à cloridrato de cocaína, e 88 com droga análoga à pasta base de cocaína. O suspeito retirou os entorpecentes do país vizinho, a Bolívia, e levaria até Cáceres. Ele alegou que receberia R$ 2 mil reais pelo transporte da droga.

Além disso, o homem já tinha passagens por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, homicídio e lesão corporal. Ele foi encaminhado, juntamente com a droga e o veículo roubado, à Polícia Federal de Cáceres para as devidas providências.

As ações das operações tem como objetivo reprimir as atividades de tráfico ilícito de drogas nas regiões de fronteira, além de descapacitar as ações das organizações criminosas.