Grave acidente envolvendo duas motos deixa três pessoas feridas em Rondonópolis

Um grave acidente envolvendo duas motos foi registrado no final da tarde desta quinta-feira (11) no cruzamento entre as ruas João Ponce de Arruda e Vicente Pereira de Abreu, no Loteamento Esplanada, em Rondonópolis-MT. Uma das motos era conduzida por um mototaxista de 65 anos que transportava uma idosa de 78 anos. A outra moto era conduzida por um homem de 35 anos.

Segundo informações de testemunhas, as duas motocicletas seguiam na rua João Ponce de Arruda. O mototaxista de 65 anos seguia sentido Centro x bairro e o homem de 35 anos seguia sentido bairro x Centro. O mototaxista teria tentado virar na rua Vicente Pereira de Abreu e acabou batendo no motociclista. Com a colisão frontal, as três pessoas ficaram feridas e foram socorridas por três viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O mototaxista de 65 anos foi encaminhado ao Hospital Regional com trauma de tórax e abdômen e possível traumatismo craniano. A idosa de 78 anos que estava na garupa foi levada ao Hospital Regional com um grave ferimento na mão e possível traumatismo craniano. O motociclista de 35 anos teve escoriações pelo corpo e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.