Grupo envolvido em tráfico interestadual de drogas é alvo de operação da PF em MT e outros dois estados

A Polícia Federal desencadeou nesta quinta-feira (18), a Operação Carga Oculta que visa combater o tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico nos Estados de Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina.

Foram expedidos pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO/TJMT), da Comarca de Cuiabá-MT 06 Mandados de Prisão Preventiva e 03 Mandados de Busca e apreensão nas cidades de Cuiabá, Sinop-MT, Jaguaruna-SC e Curitiba-PR.

As investigações tiveram início com a prisão em flagrante, em 04/04/2023, de homem de 44 anos, que transportava 437 kg de cocaína em um caminhão carregado com carga de caroço de algodão.

Com o aprofundamento das apurações, foram identificados outros envolvidos no transporte da droga, como os batedores da carga ilícita e o proprietário da carreta, além dos responsáveis pelo envio de recursos aos membros

Dois investigados acabaram presos por tráfico de drogas, na Operação Contrafluxo deflagrada pela FICCO/MT em dezembro de 2023.

As investigações e investidas contra o narcotráfico continuam, com especial atenção à prisão das lideranças e descapitalização de organizações criminosas.