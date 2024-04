Homem com tornozeleira é agredido com paulada na cabeça na Praça Brasil e fica em estado grave

Um homem, ainda não identificado, ficou gravemente ferido após ser agredido com uma paulada na cabeça na noite da última sexta-feira (05), na Praça Brasil, em Rondonópolis-MT. Por volta das 19h, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado após testemunhas relatarem que havia uma pessoa desacordada no local.

Uma equipe avançada do SAMU deslocou até a praça e encontrou o homem caído com um grave ferimento na cabeça. A vítima era monitorada por tornozeleira eletrônica. Segundo uma testemunha, houve uma confusão entre pessoas em situação de rua e um dos envolvidos pegou um pedaço de madeira e atingiu a vítima.

Após imobilizar e colocar o homem na viatura, a equipe do SAMU precisou entubar a vítima ainda local. O homem não estava com documentos e não foi possível identifica-lo no momento do atendimento. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional em estado grave.