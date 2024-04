Homem de 30 anos é preso suspeito de abusar sexualmente de enteadas de 6 e 9 anos

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, na última quarta-feira (10). Ele é investigado por estupro de vulnerável em Barra do Garças-MT. Conforme apurado pela Polícia Civil, o padrasto cometeu os abusos sexuais contra as duas enteadas de 6 e 9 anos.

O suspeito teve a prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, após investigação da DEDM do município para esclarecer o crime. Diante do mandado judicial em aberto, os policiais civis com apoio da equipe do Núcleo de Inteligência (NI), da Delegacia Regional de Barra do Garças, localizaram o procurado no bairro União.

Em seguida ele foi conduzido para as providências cabíveis, sendo posteriormente apresentado e colocado à disposição do Poder Judiciário.