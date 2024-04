Homem de 45 anos é preso após abusar e engravidar filha de 13 anos

A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis prendeu na tarde desta quinta-feira (11) um procurado da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável. O homem de 45 anos foi localizado em uma fazenda na região do Pantanal, em Santo Antônio do Leverger, para o cumprimento do mandado de prisão.

No início de 2024, uma jovem procurou a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis para denunciar que, em 2014, havia sido abusada sexualmente pelo próprio pai. Após ter sido violentada pelo homem, a vítima engravidou e teve a criança. Em 2015, com 15 anos, a vítima foi abusada novamente pelo pai biológico. Segundo relato da vítima, foram inúmeros abusos aos longos dos anos.

A jovem disse aos policiais que os pais nunca se separaram e que teme que a irmã mais nova possa estar sofrendo os mesmos abusos sexuais. Após a denúncia e cumprimento do mandado de prisão, o homem foi levado à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis.