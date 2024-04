Homem de 58 anos fica gravemente ferido após ser esfaqueado por funcionário

Um homem de 58 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado por um funcionário no final da tarde deste domingo (07), no bairro Vila Horizonte, em Tangará da Serra-MT. Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, a vítima e o suspeito teriam discutido há alguns dias e neste domingo uma nova discussão ocorreu entre o encarregado e o funcionário em um bar do município.

A vítima teria arremessado uma garrafa contra o funcionário e os dois trocaram ameaças. Enquanto o funcionário saía do local, o encarregado foi atrás e ameaçou fazer disparos de arma de fogo. Os dois acabaram brigando e o funcionário acertou a vítima com golpes de faca na região das costas.

O homem de 58 anos foi encaminhado à unidade hospitalar do município com trauma na face devido as vias de fato e com três perfurações nas costas. Segundo informações da equipe médica, a vítima foi entubada e está sem o movimento dos membros inferiores. Exames vão confirmar a situação do esfaqueado. O suspeito foi conduzido à Delegacia.