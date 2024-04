Homem é preso após ameaçar e furtar cachorro de ex-namorada

Policiais militares da 10ª Companhia Independente prenderam, neste domingo (07.04), um homem suspeito por porte ilegal de arma de fogo, ameaça, furto e direção perigosa, no município de Aripuanã-MT. As equipes ainda apreenderam um revólver calibre .357, uma pistola calibre 9 milímetros e diversas munições.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a ex-namorada do suspeito relatou que há dias sofre ameaças, além de que o homem teria invadido sua residência e furtado seu cachorro. A mulher repassou características, bem como o veículo na qual o homem estaria.

Após a denúncia, equipes realizaram buscas por toda região e identificaram o carro dele, que ao perceber aproximação dos militares, saiu em alta velocidade, na tentativa de impedir uma abordagem.

Em seguida, o suspeito abandonou o veículo próximo a uma região de mata e tentou fugir a pé, sendo detido em seguida. Posteriormente, a vítima ainda relatou que ele tinha duas armas de fogo e munições em sua residência.

Durante buscas na casa do suspeito, as equipes apreenderam um revólver calibre .357, uma pistola calibre 9 milímetros e diversas munições ainda intactas. O homem e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.