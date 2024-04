Homem mata o atual da ex-companheira com golpes de enxada e faca e é preso em flagrante

Policiais militares do 17º Batalhão prenderam um homem de 46 anos pelo homicídio que vitimou Mesaque de Marques Garcia, de 26 anos, no município de Mirassol d’Oeste-MT. O suspeito foi preso em flagrante, na madrugada deste sábado (06), no local do crime.

Por volta de 01h40, a equipe do 17º BPM foi acionada via 190 para comparecer a uma residência onde havia ocorrido um homicídio, no bairro São Francisco. A ligação foi realizada pelo suspeito do crime, que disse que ficaria no local até a chegada da PM.

No endereço indicado, os policiais encontraram a vítima desacordada em uma cama. A vítima estava com diversos ferimentos decorrentes de golpes de enxada na cabeça, além de perfurações de faca na região do tórax. No local também estava a companheira da vítima e o suspeito, que foi detido pela PM.

Em depoimento, o homem afirmou que a testemunha seria sua ex-convivente e que não aceitava o novo relacionamento dela com a vítima. O criminoso ainda disse que teria invadido a residência do casal, durante a madrugada, para conversar com Mesaque, que se negou a recebê-lo.

O suspeito ainda relatou que, diante da negativa da vítima, foi até o quintal da casa e se apossou de uma enxada, retornando para o quarto do casal e desferindo os golpes contra Mesaque.

Equipes da Polícia Judiciária Civil e Politec se deslocaram ao endereço e confirmaram a morte da vítima. O local foi isolado para os trabalhos de investigação.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Mirassol d’Oeste para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.