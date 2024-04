Homem procurado por colocar pimenta e vinagre nas partes íntimas da mulher é preso em Rondonópolis

Um homem de 27 anos que estava sendo procurado pela Polícia após agredir e ameaçar a companheira, foi preso pelos investigadores da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher em uma residência no bairro Vila Mineira, em cumprimento a um mandado de prisão por violência doméstica, nesta segunda-feira (8), em Rondonópolis-MT.

O indivíduo estava sendo procurado desde a terça-feira (2/4) após a esposa registrar um Boletim de Ocorrência fazendo a denúncia de violência doméstica.

O CRIME

No Boletim de Ocorrência consta o relato da mulher que afirma ter sido maltratada pelo companheiro com frequência e que ele chegou a agredi-la com socos e pontapés.

A vítima disse aos policiais que durante as agressões o suspeito pegou uma faca e começou a cortar o cabelo dela. O homem trancou a mulher em um quarto e colocou vinagre e pimenta nas partes íntimas da vítima.

A mulher relatou também, que o homem não deixa ela usar celular e nem a deixa trabalhar, mantendo-a em cárcere privado. Ela também relatou aos policiais que o companheiro já fez com a filha dela de 13 anos dormisse na área de casa por várias vezes, colocando a adolescente em risco.