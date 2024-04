Homem que matou noiva a facadas é preso em Mato Grosso

Wendel dos Santos, de 37 anos que estava foragido após esfaquear e matar a companheira Leidiane Ferro da Silva, de 43 anos, foi preso depois que se apresentou na Delegacia de Polícia de Terra Nova do Norte-MT, nesta sexta-feira (19). O crime aconteceu na segunda-feira (15/04), em Peixoto de Azevedo-MT. Uma câmera de segurança da casa da vítima registrou o crime. Wendel foi interrogado neste sábado (20) e colocado à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem que estava foragido desde o dia do crime

se apresentou na Delegacia junto com um advogado. Havia um mandado de prisão preventiva contra o indivíduo.

No dia do crime, a vítima estava almoçando junto com o filho e a enteada que é filha do suspeito. Leidiane foi atingida por vários golpes de faca. Imagens mostram Wendel esfaqueando a mulher. Depois do crime ele foge.

Leidiane trabalhava como contadora em uma cooperativa e morreu ainda no local.

