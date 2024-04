Idoso é preso pela PM por porte ilegal de arma de fogo e munições

Uma ação conjunta da Força Tática-Araguaia, Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (RAIO) e policiais militares do 5° Comando Regional prendeu um idoso de 67 anos, na última quarta-feira (03), por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Jardim Nova Barra Sul, em Barra do Garças -MT. Na ação, as equipes apreenderam um revólver, duas espingardas de pressão e uma pistola de pressão.

Os policiais foram acionados após relatos de gritos de socorro vindos de um ferro velho próximo a um cemitério no bairro Nova Barra. Ao chegarem no local, o responsável pelo estabelecimento negou irregularidades.

No entanto, durante rondas, os policiais encontraram uma construção de madeira trancada com cadeado. No local havia colchões espalhados e desordem.

Questionado, o suspeito afirmou que dormia ali quando realizava segurança do local. Ainda no quarto, as equipes encontraram um revólver, duas espingardas de pressão e uma pistola de pressão, além de 73 munições de diversos calibres.

O idoso afirmou que não possuía registro de porte de arma de fogo. O homem e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia.