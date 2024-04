Inscrições abertas para participar do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Rio em MT

Está aberto o período de inscrições para integrar o Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) do Alto Rio Cuiabá, uma oportunidade para representantes da sociedade civil, comunidades tradicionais, poder público e usuários de recursos hídricos contribuírem ativamente na gestão hídrica da região. Os interessados podem se manifestar até o dia 1º de junho.

O CBH do Alto Cuiabá atua como uma plataforma democrática na qual diversos setores da comunidade podem dialogar, apresentar suas visões e buscar soluções conjuntas para questões que impactam a qualidade e disponibilidade da água na região.

Leandro Obadowiski, gerente de Fomento e Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas da Sema, destacou a importância do comitê na resolução de conflitos relacionados ao uso da água e no desenvolvimento de planos estratégicos para a gestão sustentável dos recursos hídricos.

“O comitê busca solucionar os conflitos de uso da água e propor um plano de bacia. No caso este comitê está elaborado o Plano de Bacia para a sua área de atuação que é a UPG do Alto Cuiabá em parceria com o Ministério Público. O CBH cumpre papel fundamental na proposição e elaboração de políticas para a gestão das águas, sobretudo em regiões sujeitas a eventos críticos de escassez hídrica ou que possa comprometer os usos múltiplos da água”, afirmOU Leandro.

Como participar?

Podem se inscrever entidades municipais, estaduais, federais de ensino e pesquisa como representantes do Poder Público, assim como representantes da Sociedade Civil através de segmentos variados, incluindo indústria, mineração, agropecuária, hidroeletricidade, pesca, turismo, além de instituições privadas de ensino e pesquisa; organizações não governamentais – ONGs; sindicatos; cooperativas e outras organizações.

As inscrições podem ser feitas via e-mail [email protected] ou presencialmente na Superintendência de Recursos Hídricos, na sede da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema-MT).

Veja os documentos necessários para inscrição acessando aqui o edital de convocação publicado no Diário Oficial.

Para mais detalhes sobre o processo de inscrição e os documentos necessários, acesse o edital de convocação disponível no Diário Oficial. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (65) 3613-7215.