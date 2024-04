Investigado por furtos e invasão a comércio é preso pela Polícia Civil em Primavera do Leste

A equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste prendeu na quarta-feira (03) um criminoso investigado por cometer diversos crimes patrimoniais no comércio da cidade. Ele se especializou no arrombamento de fechaduras de portas de vidro, para então invadir as lojas e furtar os produtos e dinheiro.

Uma dos estabelecimentos, uma frutaria, foi furtado no dia 19 de março. O proprietário informou à Polícia Civil que o local foi invadido na madrugada e que o suspeito tinha levado um celular e dinheiro do caixa.

A partir de imagens de câmeras de segurança, a equipe de investigação da Derf conseguiu identificar o autor do furto e apurou que ele, dias após o crime contra a frutaria, foi conduzido pela PM por uma tentativa de furto.

O suspeito, de 26 anos, estava preso até dezembro do passado, cumprindo pena por tráfico de drogas. Em liberdade, voltou a cometer diversos crimes e utilizando o mesmo modus operandi.

No dia 02 de março, foi detido em flagrante pelo furto em uma cafeteria, conforme investigação que constatou a autoria do crime. No dia 12 de março, ele foi liberado novamente da prisão e voltou a cometer furtos em outros estabelecimentos comerciais da cidade, como contra a frutaria e em um posto de combustíveis na rodovia federal que corta a cidade, no dia 24 de março. Há ainda furtos ocorridos contra uma empresa de comércio de filtros e também um restaurante.

Além desses crimes cometidos em março, ele é investigado pela Derf de Primavera por delitos semelhantes em outros períodos. De acordo com o delegado Rodolpho Bandeira, há oito inquéritos policiais instaurados contra o mesmo investigado pelos crimes patrimoniais.

“Isso demonstra que ele utiliza o crime como meio de sobrevivência e que as medidas cautelares, diferentes da prisão, não foram suficientes para modificar seu comportamento”, reforçou o delegado ao representar pela prisão preventiva do investigado.