Mãe é presa por suspeita de agressão contra bebê e passar maquiagem para esconder hematomas

Uma mulher de 19 anos foi presa pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (8) no Município de Vera-MT, por suspeita de maus-tratos contra os dois filhos, de um e três anos. A mãe teria agredido o bebê e passado maquiagem para esconder os hematomas.

Segundo informações, A PM recebeu uma denúncia anônima informando que duas crianças estariam vivendo em situação de abandono pela mãe. No local, os policiais encontraram o bebê em um quarto insalubre, com roupas espalhadas pelo chão e com a fralda suja. A outra criança estava sem banho.

Ao trocar a fralda do bebê, a policial militar que atendeu a ocorrência notou que a criança estava com lesões pelo corpo e que a mãe teria passado maquiagem para esconder os hematomas (veja vídeo abaixo).

As crianças foram resgatadas pela PM e entregues ao Conselho Tutelar. A mãe e um homem que estava na casa foram presos.