Ministério da Justiça dispensa diretor que chefiava presídio de Mossoró durante fuga

O Ministério da Justiça, sob a liderança de Ricardo Lewandowski, decidiu demitir definitivamente Humberto Gleydson Fontinele do cargo de diretor do presídio federal de Mossoró (RN) nesta quinta-feira (4). A decisão de demissão foi assinada pelo secretário-executivo da pasta, Manoel Carlos de Almeida Neto, e será publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (5).

Fontinele estava no comando do presídio no dia em que Rogério da Silva Mendonça, 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33, fugiram, no dia 14 de fevereiro deste ano, o que levou ao afastamento temporário de toda a direção da instituição naquela ocasião. Agora, a dispensa do diretor foi confirmada de forma definitiva.

Os dois foragidos da penitenciária federal de Mossoró (RN) foram capturados nesta quinta-feira (4), 50 dias após a fuga. Ambos foram encontrados em Marabá (PA) durante uma ação conjunta da Polícia Federal e da PRF (Polícia Rodoviária Federal). A fuga foi a primeira desde a implementação do Sistema Penitenciário Federal no Brasil, em 2006.

A busca pelos detentos envolveu pelo menos 600 agentes. Desde que escaparam da penitenciária, os então fugitivos foram vistos em diversas ocasiões.