“Molha mais dentro do que fora”, desabafa moradora após posto de saúde do Jardim Primavera ficar tomado por água durante chuva

Uma moradora que não quis se identificar entrou em contato com a equipe do AGORAMT para denunciar a situação da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Jardim Primavera após chuvas da última terça-feira (17). O vídeo mostra os pacientes aguardando por atendimento enquanto as paredes e o chão da ESF estão tomados por água.

“Olhem a situação do postinho. Molha mais dentro do que fora. Arruma, chove e volta a vazar de novo”, desabafa a moradora do bairro que aguardava para ser atendida na unidade de saúde. Ela pede para que a situação seja resolvida.

Na última semana, o assunto foi debatido na Câmara Municipal após denúncia de um vereador. Relatos são de que o problema também está ocorrendo na ESF Vila Verde, Galileia, Cascata e Bananal.

Em nota, a Secretaria de Saúde afirma que está ciente da situação. “A equipe da Secretaria de Saúde já está realizando algumas manutenções nessas unidades que tiveram problemas com o transbordamento de água por conta de calha. Algumas calhas tiveram um problema de entupimento e, por conta da chuva intensa, transbordou. Mas a equipe já elencou todas as unidades que apresentaram problemas e está realizando todas as manutenções necessárias para solucionar essa questão das goteiras”, afirma nota.