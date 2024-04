Mortes por dengue dobram em MT e Rondonópolis segue em situação de alerta

Dez pessoas já morreram com dengue no estado de Mato Grosso em 2024. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O número de óbitos dobrou em relação aos dados divulgados no início de março, em que o estado registrou cinco óbitos.

O município de Tangará da Serra-MT é a cidade com maior número de mortes registradas. As cidades de Mato Grosso mais afetadas pela doença são:

Alto Garças – 1 morte

Campo Verde – 2 mortes

Confresa – 1 morte

Cuiabá – 2 mortes

Primavera do Leste – 1 morte

Tangará da Serra – 3 mortes

Rondonópolis está entre as cidades em situação de alerta de infestação do mosquito transmissor de dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Os dados são do primeiro Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa/LIA) de 2024, divulgado pela SES-MT.

Mato Grosso está fora da lista dos estados que receberão doses da vacina contra a dengue.

De acordo com o Ministério da Saúde, não há doses o suficiente para todos os estados, por isso, foram definidos critérios de priorização para a escolha dos municípios.