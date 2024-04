Motociclista de 26 anos morre após ser atingido por carro na MT-480; latas de cerveja foram encontradas em veículo Gol

Um jovem de 26 anos, identificado como Lailson Rodrigues da Silva, morreu na noite do último sábado (06), após ser atingido por um veículo Gol na MT-480, próximo a Tangará da Serra-MT. Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, o carro e a motocicleta seguiam de Deciolândia para Tangará da Serra quando o acidente ocorreu. O motociclista sofreu várias lesões pelo corpo e morreu ainda no local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou o óbito da vítima. Equipes da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Instituto Médico Legal (IML) também foram acionadas.

No local do acidente foi possível observar várias latas de cerveja no interior do veículo Gol. O condutor do carro não foi localizado. O caso é investigado.