Motorista alcoolizado é preso após dirigir na contramão; filhos estavam no veículo

Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser flagrado dirigindo na contramão, neste domingo (7), na BR-364, em Rondonópolis-MT. O homem deve responder por embriaguez ao volante.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, o motorista seguia na contramão e ainda parou em frente ao posto da PRF. Ele estava com os filhos, três crianças com idades de 6, 5 e 4 anos.

Ao conversar com o condutor, a equipe percebeu dificuldade na fala, respostas desconexas com as perguntas realizadas e forte odor etílico no hálito. Ao ser convidado para realizar o teste do etilômetro, o motorista recusou, informando que bebeu algumas cervejas e que por este motivo, não faria o teste. O indivíduo disse ainda que a esposa estava junto, mas que havia descido do carro um pouco antes para urinar e depois disso, havia sumido.

Durante a confecção do BO, a esposa do motorista compareceu e confirmou ser a mulher do condutor e mãe das três crianças. Ainda conforme a PRF, a mulher estava alterada, bastante nervosa com o marido e também aparentava estar embriagada.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado. A equipe confeccionou o termo de recusa e o motorista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil pelo crime de embriaguez ao volante.

O veículo foi recolhido por falta de responsável.