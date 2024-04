Mulher denuncia ter sido vítima de estupro em Rondonópolis

Uma mulher de 45 anos denunciou que foi vítima de estupro na noite deste sábado (20), no bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis-MT. O suspeito ainda não foi localizado. A Polícia apreendeu peças de roupas, celular, dinheiro e uma moto Honda C 100 Biz 2002 de cor azul que era utilizada pelo suspeito.

A mulher relatou para a Polícia Civil (PC) que tem crises epiléticas e que o suspeito disse que ia levar ela em um imóvel em busca de tratamento para a doença.

A vítima saiu com o suspeito na moto Biz azul. Ele seguiu para um córrego e no local a vítima disse que foi violentada, agredida com tapas no rosto e obrigada a fazer sexo anal.

A mulher disse ainda que começou a gritar e o suspeito saiu correndo do local deixando a moto e a bermuda.

No Boletim de Ocorrência (BO) consta que a vítima estava com lesões nas pernas. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento onde foi submetida a exames de corpo delito.

A Polícia encontrou roupas da vítima, do suspeito, um aparelho celular, dinheiro e a moto no local do crime.

Foi constatado ainda que no endereço havia mais roupas íntimas e sandálias feminina. Testemunhas disseram que a moto Biz azul sempre está parada próximo ao local.

Diante dos fatos, os objetos e a moto foram apreendidos para providências cabíveis. O caso está sendo investigado.