Mulher é esfaqueada durante briga em bar na Vila Esmeralda

Uma mulher ficou ferida após ser esfaqueada durante uma briga em um bar na Vila Esmeralda, em Tangará da Serra-MT, no último sábado (06). Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, a vítima teria ido até o local tirar satisfação com a proprietária do estabelecimento. Elas começaram a discutir e a mulher arremessou uma garrafa na proprietária do bar.

A dona do bar pegou uma faca e acertou a vítima na região do cotovelo. A mulher atingida ficou gravemente ferida e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

A proprietária do bar não se feriu e foi conduzida à Delegacia.