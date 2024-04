Mulher esfaqueia marido após ser agredida com filha no colo

Um homem de 36 anos foi esfaqueado após agredir a esposa que estava com a filha recém-nascida do casal nos braços, no bairro Tijucal, na madrugada deste sábado (20), em Cuiabá-MT. O homem foi atingido por golpes no braço, cabeça e tórax. A mulher foi encaminhada para a Delegacia para prestar depoimento.

Conforme informações que constam em registro no Boletim de Ocorrência (BO), o homem chegou na casa sob efeito de álcool e começou a agredir a mulher com socos e tentativas de estrangulamento.

A mulher disse para a Polícia militar (PM) que estava com a filha nos braços. Depois de ser agredida e enforcada, a mulher relatou que colocou a bebê na cama, pegou uma faca e atingiu o marido.

A PM foi acionada e prestou socorro à família. O homem foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital.

A mulher foi encaminhada até a Delegacia para as providências cabíveis.