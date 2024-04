Nininho assume presidência das comissões de Agropecuária e de Revisão Territorial

O Núcleo Ambiental de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) finalizou nesta quarta-feira (17) a instalação das suas comissões permanentes e a eleição de presidentes e vice-presidentes.

O deputado estadual Ondanir Bortolini – Nininho (PSD) foi reeleito presidente da Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e de Regularização Fundiária, e eleito para a presidência da Comissão de Revisão Territorial, dos Municípios e das Cidades e Regularização Fundiária.

“Presidir estas duas importantes comissões é uma grande responsabilidade, mas também uma oportunidade única de trabalhar pelo desenvolvimento do agronegócio e pela regularização fundiária em nosso Estado. Vou me dedicar para avançar nessas áreas tão relevantes para Mato Grosso”, disse Nininho.

O parlamentar também integra a Comissão de Infraestrutura como vice-presidente.

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES

Na Comissão de Agropecuária, o deputado Gilberto Cattani assume a vice-presidência. Também foram designados como membros titulares Fabinho Tardin, Dr. João e Júlio Campos. Os suplentes são Valmir Moretto, Thiago Silva, Valdir Barranco, Dilmar Dal Bosco e Carlos Avallone.

Na Comissão de Revisão Territorial, Thiago Silva ficou como vice-presidente. Ainda compõem a comissão como titulares os parlamentares Valmir Moretto, Valdir Barranco e Sebastião Rezende. Na suplência estão Fabinho Tardin, Dr. João, Júlio Campos, Diego Guimarães e Paulo Araújo.

Para a presidente da Comissão de Infraestrutura foi eleito o deputado Valmir Moretto, com Nininho na vice-presidência. Eles estão acompanhados por Janaina Riva, Wilson Santos, Dilmar Dal Bosco na titularidade do colegiado. Os suplentes são Max Russi , Juca do Guaraná, Júlio Campos, Paulo Araújo e Sebastião Rezende.